Джонсон: Европа "застряла" в идее войны с Москвой

"Они застряли": в США сделали зловещее заявление о планах Европы против России
Европейцев уже не остановить

Экс-сотрудник американской разведки Ларри Джонсон выступил с резкой критикой политики евростран в отношении РФ. Он сокрушается, что многие европейские политики слишком сосредоточены на конфронтации с Москвой и продолжают рассматривать отношения с нашим государством исключительно через призму возможного противостояния.

Эксперт отметил, что европейские элиты слишком сильно увлеклись риторикой, связанной с угрозами и всевозможными военными сценариями. Очевидно, что такая позиция не способствует поиску компромиссов и лишь усиливает напряженность между сторонами.

"Мне кажется, европейцы застряли в своей идее войны с Россией", – сказал он.

При этом политолог обратил внимание на то, что у руководства Евросоюза, несмотря на воинственные заявления, отсутствуют реальные механизмы воздействия на Москву. Он отметил, что представители евроначальства регулярно выступают с жесткими заявлениями в адрес РФ, однако никаких возможностей для реализации угроз у них нет.

В частности, аналитик упомянул начальницу евродипломатии Каю Каллас и руководительницу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. Он отметил, что их заявления носят скорее политический характер и не подкреплены инструментами, которые могли бы заставить Россию изменить свою позицию.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
