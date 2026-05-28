Незалежные оказались в критической ситуации

На Западе порассуждали о том, с какими серьезными трудностями сталкивается украинское государство в сфере противовоздушной обороны. После новых разгромных ударов ВС РФ с использованием "Орешника" по землям Незалежной в Европе констатировали бедственное положение киевского режима.

Известный немецкий профессор Томас Йегер заявил, что ситуация для Незалежной становится все более тяжелой. По его оценке, одной из главных проблем украинцев сейчас остается острая нехватка снарядов для обеспечения защиты в воздухе.

"Действительно большая проблема Украины в том, что нет ракет для противовоздушной обороны", – сказал он.

Эксперт отметил, что украинская сторона несет серьезные потери из-за неспособности эффективно противостоять российским ударам. При этом немецкий спец добавил: Киеву стоит учитывать, что Россия при необходимости способна задействовать еще более мощные средства поражения.

Напомним, Россия нанесла ответный удар по украинским землям после атаки всушников на учебное заведение в ЛНР. Были применены самые мощные и современные системы, включая уже ставший легендарным "Орешник".

К слову, ранее в Европе запаковали из-за сложившейся на Украине ситуации.