Baijiahao: США признались в бессилии против российского "Посейдона"

"Запредельное оружие": Пентагон забил тревогу из-за российского "Посейдона"
Одна торпеда с ядерной боеголовкой способна уничтожить авианосную группу

Российский подводный беспилотник "Посейдон" привел американских военных в замешательство. США признали, что их авианосцы бессильны против этого оружия, сообщает китайское издание Baijiahao.

"Посейдон" – безэкипажный аппарат с ядерной энергоустановкой. Он способен погружаться на глубину более 1000 метров и развивать скорость около 200 км/ч. Одна торпеда с ядерной боеголовкой мегатонного класса способна уничтожить целую авианосную группу. Западные СМИ уже окрестили его "оружием судного дня".

Традиционные методы противолодочной борьбы против "Посейдона" бесполезны. Американские аналитики признают: перехватить эту торпеду практически невозможно.

В октябре 2025 года Владимир Путин сообщал об успешных испытаниях системы, включая запуск с подводного носителя. Глава государства назвал это достижение уникальным, подчеркнув, что аналогов в мире нет.

Ранее замглавы Госдепа США Томас Динанно на слушаниях в сенате назвал "Посейдон" и крылатую ракету "Буревестник" "запредельным оружием даже по российским меркам". Британское издание Daily Express, в свою очередь, окрестило "Буревестник" "летающим Чернобылем", способным стереть с лица земли Великобританию.

Источник: Baijiahao
