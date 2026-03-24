"Запредельное оружие": Пентагон пришел в ужас от российского "Буревестника"
США обеспокоены возможностями российского вооружения

Замглавы Госдепа США по контролю над вооружениями Томас Динанно на слушаниях в сенате назвал российские системы "Посейдон" и "Буревестник" запредельными даже по российским меркам.

"Российские системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам... подводная система "Посейдон", "Буревестник", их крылатая ракета с ядерной силовой установкой", – заявил Динанно.

Что именно чиновник имел в виду под "запредельностью", он не уточнил – официального термина для оценки вооружений не существует. Однако сама риторика Вашингтона говорит о многом: американцы всерьез обеспокоены возможностями российского оружия.

Кстати, это не первый раз, когда западные СМИ и чиновники бьют тревогу по поводу российских разработок. Еще в конце 2025 года британское издание Daily Express назвало "Буревестник" "летающим Чернобылем", способным стереть с лица земли Великобританию.

Авторы материала утверждали, что российская ядерная ракета с неограниченной дальностью полета не имеет аналогов и вызывает ужас у военных аналитиков. Особые опасения тогда вызывала и подводная система "Посейдон", которая, по мнению журналистов, могла бы вызвать радиоактивное цунами.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
