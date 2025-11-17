Daily Express: "летающий Чернобыль" Путина способен стереть всю Великобританию

Daily Express: "летающий Чернобыль" Путина способен стереть всю Великобританию
В Лондоне строят прогнозы из-за "Буревестника" и нагнетают истерию

Россия занимается разработкой инновационного ядерного оружия: в скором времени страна получит разработку для нанесения урона в космосе по целям противника, утверждает Daily Express.

Эти системы, утверждает автор материала, способны стереть целую страну. Запад опасается последствий: если российский лидер Владимир Путин решит нажать на "красную кнопку", то западные города – от Лондона до Нью-Йорка – останутся в руинах.

Медленно, но верно, говорится в материале, глава РФ собирает в арсеналах некое оружие, которое якобы может применяться для уничтожения государств. А российская инженерия теперь сосредоточена на конструировании системы, напоминающей больше Апокалипсис, чем военную разработку современности.

К таким системам, заявляет автор, относятся БПЛА с ядерными двигателями, крылатые ракеты с реакторным приводом, ударный гиперзвук и даже некие средства для запуске в космосе.

"Американские официальные лица утверждают, что такие системы в худшем случае смогут ослеплять спутники с погружением общества во тьму за мгновение", – говорится в материале.

А "Посейдон", считает автор, способен вызывать радиоактивное цунами, которое сотрет города Британии с ее военно-морскими базами на берегу.

Другим "кошмаром" автор называет разработку "Буревестника" ("летающего Чернобыля") который не имеет аналогов в дальности – для питания силовой установки используется ядерный мини-реактор. При этом заявленная дальность в 14 тысяч километров не является пределом возможностей. 

Источник: Daily Express
