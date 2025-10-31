СNN: Пентагон одобрил передачу "Томагавков" Украине

СNN: Пентагон одобрил передачу "Томагавков" Украине
Окончательное решение за Трампом

Пентагон одобрил для Белого дома передачу "Томагавков" для Украины: в оборонном ведомстве сочли, что такое решение не угрожает запасам вооружения для американских сил, сообщает CNN со ссылкой на свои источники в США и ЕС.

До этого американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте отмечал, что применение "Томагавков" остается исключительной компетенцией Штатов, которые не намерены делиться этим вооружением ни с одной из стран. Однако, следует из материала, политическое решение по передаче ракет Украине остается за Трампом.

Американская администрация была проинформирована о решении, вынесенном Пентагоном уже в октябре, накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп не снял вопрос с ракетами с повестки полностью: уточняется, что Белый дом разработал планы оперативной поставки "Томагавков", если соответствующий приказ будет отдан президентом Штатов.

Последний выражал сильное разочарование отсутствием прогресса в достижении мирных инициатив в переговорах с Москвой, и в итоге одобрил новые санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", отменив на время запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Пока Пентагон не может решить, каким образом Украина будет отрабатывать и развёртывать "Томагавки". Обычно они запускаются с надводных кораблей или подлодок, однако боевой флот страны сильно истощен. Корпус морской пехоты и армия США разработали наземные пусковые установки, которые могут быть предоставлены Киеву.

Ранее американский специалист по политологии Скотт Риттер заявлял, что Путин намеренно отреагировал сдержанностью на сообщения о возможной передаче "Томагавков" Киеву. Вопрос с передачей ракет политолог назвал дымовой завесой и символическим жестом в адрес Украины и Европы.

Источник: СNN ✓ Надежный источник
