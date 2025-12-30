Кушанашвили обругал Долину и заявил, что певица "хамит всем подряд"

Журналист заявил, что знает знаком с исполнительницей с 1992 года

Скандальный журналист Отар Кушанашвили нелестно высказался в адрес Ларисы Долиной, которую выселяют из квартиры после решения Верховного суда. В одном из подкастов кутаисский Шон Пенн заявил, что певица – желчная натура. А затем и вовсе обматерил ее.

Отар отметил, что знаком с Долиной с 1992-го. И та всегда казалась ему желчной натурой. По его словам, Лариса соответствующе относилась к персоналу и постоянно грубила – "хамит всем подряд". Как уверен Отар, звезда попросту "ненавидит людей".

Журналиста возмущает, что Долина отказывается принимать от поклонников цветы, ссылаясь на аллергию.

"Человек ***, просто психически больной. (...) Ты не камертон, не оракул, иди ***", – непечатно высказался Отар.

Кстати, певица, по словам адвоката покупательницы квартиры Полины Лурье, до сих пор остается в квартире, несмотря на определение Мосгорсуда, заявляет адвокат собственницы Светлана Свириденко. Несколькими днями ранее она направила певице требование освободить квартиру до 30 декабря. Однако адвокат исполнительницы заявила, что та не сможет переехать раньше 5 января.