Вещи Ларисы Долиной начали вывозить из квартиры Лурье на "Газели"

Вещи Долиной начали вывозить из квартиры Лурье: певицу выселяют
Лариса Долина. Фото: АГН Москва
Певица активно пакуется уже с минувшей пятницы

Лариса Долина приступила к переезду из пятикомнатной квартиры в Хамовниках, которая принадлежит Полине Лурье: с утра 29 декабря вещи певицы начала вывозить "Газель". При этом сама народная артистка, по данным Shot, пакует свое добро с минувшей пятницы.

Сначала вещи исполнительницы вывозили на люксовом минивэне Toyota Alphard (ранее сообщалось, что такой же авто, принадлежащий Долиной, попал ДТП). А в понедельник к дому пригнали уже грузовой транспорт, который активно заполняют баулами. 

На переезд, по прогнозам, уйдет несколько дней. И до 30 декабря исполнительница справиться не успеет. При этом, как утверждает адвокат Полины, вокалистка отказывается покидать квартиру до 5 января.

Среди того, что Ларисе предстоит перевезти в свой роскошный подмосковный особняк – электропианино Yamaha Clavinova CVP-509, стоимость которого на рынке в настоящее время доходит практически до 1 млн рублей.

До этого певица просила Полину Лурье остаться в квартире в Хамовниках еще на несколько месяцев. О просьбе рассказала адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы собственницы жилья. По словам юриста, певица не успевает вовремя собрать свои вещи.

Источник: Shot
