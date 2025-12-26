"Боль невыносима": Долина оставила пронзительное послание в новой песне

Долина оставила пронзительное послание и попрощалась: "Боль невыносима"
Лариса Гузеева. Кадр: YouTube
Уходящий год стал очень тяжелым для знаменитости

Народная артистка Лариса Долина переживает, пожалуй, один из самых тяжелых периодов своей жизни. Судебная история вокруг квартиры в Хамовниках завершилась не в ее пользу: сначала Верховный суд окончательно закрепил право собственности за Полиной Лурье, а затем Мосгорсуд потребовал у знаменитости немедленно освободить элитные метры.

На этом череда неприятностей не закончилась. Концертная деятельность тоже дала сбой – выступление в Туле, запланированное на начало января, отменили из-за слабого интереса зрителей. Вдобавок, как сообщают источники, проблемы возникли даже с личным автомобилем звезды.

На фоне этих событий знаменитость опубликовала эмоциональное послание, полное боли и переживаний. Как оказалось, несмотря на горести, певица продолжает активно работать: 26 декабря она представила новую композицию под названием "Последнее прощай". Песня получилась мрачной и очень личной – в ней звучит тема расставания, боли и чувств, которые невозможно скрыть. Оскандалившаяся звезда поет:

"Последнее прощай! И сердце бьется сильно Эмоции молчат, хоть боль невыносима Последнее люблю!"

Авторами трека указаны Антон Агеев и Даниил Волохин, однако когда именно была написана песня, не уточняется. Поклонники уже отметили, что настроение композиции удивительным образом совпало с горестями, которые сейчас происходят в жизни артистки.

