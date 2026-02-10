Экс-разведчик Риттер заявил, что договор СНВ-3 нужен США больше, чем России

"Это конец": в США сделали зловещее заявление о договоре с Россией
Картинка: сгенерировано ИИ
В Белом доме была допущена роковая ошибка

В Соединенных Штатах от экспертов разных уровней продолжают звучать признания о стратегическом провале в отношениях с Россией. Экс-работник разведки Скотт Риттер заявил, что вашингтонская администрация оказалась в заведомо проигрышной позиции и допустила роковую ошибку, затянув с продлением ДСНВ-3.

Военный специалист дал предельно жесткую оценку происходящему. Он уверен, что американцы уже не способны в обозримом будущем догнать нашу страну в сфере современных вооружений. Эксперт подчеркнул, что Москва значительно вырвалась вперед и фактически уже одержала победу в технологической гонке, тогда как Америка лишь пытается стартовать.

"Это конец. <…> Мы собираемся конкурировать с Россией в оружии. Мы не сможем победить", – сокрушается бывший разведчик.

Аналитик напомнил, что еще несколько лет назад российское руководство открыто заявляло о наличии принципиально новых видов оружия, а сегодня они уже находятся на боевом дежурстве. На этом фоне попытки США конкурировать выглядят, по его мнению, бесперспективными и обреченными на колоссальные финансовые потери.

Специалист также подчеркнул, что именно Белый дом больше всего нуждался в сохранении договора о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что у России достаточно различных боевых ядерных ресурсов, а для США договор был жизненно важным инструментом сдерживания.

Отдельную критику экс-разведчик адресовал окружению Дональда Трампа, заявив, что советники американского лидера фактически подвели страну, не настояв на своевременном продлении соглашения.

К слову, ранее в США объявили дурные новости Киеву.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

ВСУ бьют тревогу: Россия начала обходить блокировку Starlink

ВС России теперь управляют дронами через mesh-сети, заявляет Бескрестнов

В Британии запаниковали из-за внезапного удара по Украине

Незалежные оказались не готовы к такому развитию событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей