В Белом доме была допущена роковая ошибка

В Соединенных Штатах от экспертов разных уровней продолжают звучать признания о стратегическом провале в отношениях с Россией. Экс-работник разведки Скотт Риттер заявил, что вашингтонская администрация оказалась в заведомо проигрышной позиции и допустила роковую ошибку, затянув с продлением ДСНВ-3.

Военный специалист дал предельно жесткую оценку происходящему. Он уверен, что американцы уже не способны в обозримом будущем догнать нашу страну в сфере современных вооружений. Эксперт подчеркнул, что Москва значительно вырвалась вперед и фактически уже одержала победу в технологической гонке, тогда как Америка лишь пытается стартовать.

"Это конец. <…> Мы собираемся конкурировать с Россией в оружии. Мы не сможем победить", – сокрушается бывший разведчик.

Аналитик напомнил, что еще несколько лет назад российское руководство открыто заявляло о наличии принципиально новых видов оружия, а сегодня они уже находятся на боевом дежурстве. На этом фоне попытки США конкурировать выглядят, по его мнению, бесперспективными и обреченными на колоссальные финансовые потери.

Специалист также подчеркнул, что именно Белый дом больше всего нуждался в сохранении договора о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что у России достаточно различных боевых ядерных ресурсов, а для США договор был жизненно важным инструментом сдерживания.

Отдельную критику экс-разведчик адресовал окружению Дональда Трампа, заявив, что советники американского лидера фактически подвели страну, не настояв на своевременном продлении соглашения.

