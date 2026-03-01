Раймонд Паулс угодил в грандиозный скандал из-за критики фестиваля в Латвии

Раймонд Паулс угодил в грандиозный скандал после критики фестиваля в Латвии
Раймонд Паулс. Фото: kino-teatr.ru
Маэстро даже запретил организаторам использовать его имя в мероприятии

Композитор Раймонд Паулс, запретивший организаторам масштабного фестиваля в Латвии использовать его имя, оказался у себя в стране в центре скандала.

На фестивале "За мою родину" сотни местных певцов и коллективов должны были исполнить его произведения, но Паулс раскритиковал организаторов и заявил, что вообще хотел бы запретить мероприятие.

Программа и название фестиваля, который состоится в июле, как ожидается, претерпит изменения. Композитор отозвал все договоренности, запретив всем управлять финансовыми или имиджевыми вопросами от его имени.

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался в поддержку Маэстро, сообщив, что в России все его помнят и любят. Зрители, говорит Сергей, с удовольствием бы посетили его фестиваль в Москве, либо любой другой части России.

"А обижать всесоюзно любимого автора – большой грех!" – добавил Соседов.

Ранее сообщалось, что самочувствие 90-летнего композитора вызвало тревогу у поклонников: осенью Маэстро перенес инфаркт, после которого полностью так и не восстановился.

Источник: "КП" ✓ Надежный источник

Всплыли подробности грандиозного позора Зеленского на Украине

Жители Незалежной хорошо знают, с кем имеют дело

"Постепенно сокращается": в США высказались об эффективности ударов армии РФ

Западные эксперты внимательно следят за развитием событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей