Раймонд Паулс угодил в грандиозный скандал из-за критики фестиваля в Латвии

Композитор Раймонд Паулс, запретивший организаторам масштабного фестиваля в Латвии использовать его имя, оказался у себя в стране в центре скандала.
На фестивале "За мою родину" сотни местных певцов и коллективов должны были исполнить его произведения, но Паулс раскритиковал организаторов и заявил, что вообще хотел бы запретить мероприятие.
Программа и название фестиваля, который состоится в июле, как ожидается, претерпит изменения. Композитор отозвал все договоренности, запретив всем управлять финансовыми или имиджевыми вопросами от его имени.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказался в поддержку Маэстро, сообщив, что в России все его помнят и любят. Зрители, говорит Сергей, с удовольствием бы посетили его фестиваль в Москве, либо любой другой части России.
"А обижать всесоюзно любимого автора – большой грех!" – добавил Соседов.
Ранее сообщалось, что самочувствие 90-летнего композитора вызвало тревогу у поклонников: осенью Маэстро перенес инфаркт, после которого полностью так и не восстановился.
