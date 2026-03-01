Раймонд Паулс угодил в грандиозный скандал из-за критики фестиваля в Латвии

Маэстро даже запретил организаторам использовать его имя в мероприятии

Композитор Раймонд Паулс, запретивший организаторам масштабного фестиваля в Латвии использовать его имя, оказался у себя в стране в центре скандала.

На фестивале "За мою родину" сотни местных певцов и коллективов должны были исполнить его произведения, но Паулс раскритиковал организаторов и заявил, что вообще хотел бы запретить мероприятие.

Программа и название фестиваля, который состоится в июле, как ожидается, претерпит изменения. Композитор отозвал все договоренности, запретив всем управлять финансовыми или имиджевыми вопросами от его имени.

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался в поддержку Маэстро, сообщив, что в России все его помнят и любят. Зрители, говорит Сергей, с удовольствием бы посетили его фестиваль в Москве, либо любой другой части России.

"А обижать всесоюзно любимого автора – большой грех!" – добавил Соседов.

Ранее сообщалось, что самочувствие 90-летнего композитора вызвало тревогу у поклонников: осенью Маэстро перенес инфаркт, после которого полностью так и не восстановился.