Европа готова пойти на отчаянный шаг

В американском экспертном сообществе прозвучала резкая оценка возможной передачи в лапы киевских верховодов ядерного оружия. Аналитик Марк Слебода заявил, что шаги в этом направлении со стороны французских и британских властей свидетельствуют о крайне опасной линии поведения западных элит.

Такие отчаянные действия эксперт объяснил тем, что западные политики не готовы смириться с развитием ситуации в пользу Москвы и потому идут на шаги, которые могут иметь разрушительные последствия. По его словам, речь идет не только о лондонской и парижской администрациях, а о более широкой позиции правящих кругов западных стран – многие поддерживают максимально воинственный курс.

Аналитик считает, что подобный "ядерный шантаж" может обернуться прямо противоположным результатом. По его оценке, чем дольше Запад будет отрицать происходящее и пытаться усилить давление, тем выше вероятность того, что Россия добьется контроля над всеми землями Незалежной.

"Тем более неизбежным становится то, что России просто придется забрать всю Украину", – констатировал политолог.

Он подчеркнул, что появление у прозападного соседнего государства еще и ядерного оружия – абсолютно неприемлемый сценарий для Москвы.

Ранее о соответствующем сговоре британцев и французов сообщила российская разведка.