Эксперты обратили внимание на нехватку британских бойцов

Британским властям, по данным прессы, может понадобиться пересмотреть военное присутствие в других регионах, если Лондон решится направить свои контингенты на украинские земли. Речь идет о возможном выводе подразделений из Эстонии и Кипра ради высвобождения ресурсов для новой миссии.

Популярное издание Times со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников сообщает, что в случае реализации подобного сценария королевству пришлось бы перебросить часть сил, чтобы сформировать полноценную бригаду для размещения на украинской территории после гипотетического мирного соглашения.

При этом страны так называемой "коалиции желающих" ранее подтвердили готовность обсуждать отправку военных в качестве гарантий безопасности.

Российская сторона, в свою очередь, уже заявляла, что не согласится на появление в Незалежной натовских военных в любом формате, даже если речь идет о силах под другим названием. В Москве подчеркивают, что подобные шаги считают недопустимыми.

По информации источников издания, размещение около пяти тысяч британских солдат потребует задействование в общей сложности до двадцати тысяч человек – с учетом логистики, ротации и обеспечения. Это означает серьезную нагрузку на оборонную систему страны и необходимость перераспределения ресурсов.

В то же время представитель главного военного министерства Британии в комментарии журналистам опроверг утверждения о том, что для отправки контингента на Украину придется сворачивать присутствие в Эстонии и на Кипре.

К слову, ранее в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии для Киева.