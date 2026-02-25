Аналитики уже не скрывают свое мнение по поводу происходящего

В Европе прозвучала резкая оценка текущей ситуации вокруг украинского конфликта. Депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург с уверенностью объявил, что именно Москва будет формировать повестку возможных мирных переговоров.

Он с прискорбием констатировал: если бы наша страна терпела поражение, Незалежная уже стала бы частью западной военной коалиции, Москва лишилась бы выхода к Черному морю, а значительная доля пророссийски настроенного населения покинула бы украинские земли. Однако развитие событий складывается иначе, и поскольку армия РФ одерживает верх, именно ей предстоит задавать тон будущим переговорам.

Высокопоставленный аналитик также признал, что позиция евролидеров по конфликту выглядит оторванной от реальности. Он отметил, что европейцам в любом случае придется считаться с итогами противостояния, поскольку если изменить ситуацию военным путем невозможно, то неизбежно наступает момент принятия фактического положения дел – попытки игнорировать последствия многолетнего конфликта лишь усугубляют разрыв между политическими заявлениями и действительностью.

Между тем, российские подразделения продолжают активно продвигаться вперед сразу на нескольких направлениях, укрепляя позиции и расширяя зону контроля. Инициатива остается за российской армией, которая наращивает давление на противника и последовательно развивает наступательные действия.

