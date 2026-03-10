Курс рубля
Выход на другую сторону Днепра изменит ход СВО для российских войск, считает военный эксперт Александр Артамонов: он полагает, что пересечение реки позволит оперативно реагировать на угрозу расширения НАТО.
По мнению Артамонова, заявления США противоречивы, и опасность открытия второго театра военных действий в южном направлении от РФ сохраняется. Поэтому войска должны готовиться к распространению нестабильных очагов до южных пределов страны.
Купировать эту угрозу можно, переломив ход СВО – чем станет выход на противоположную сторону Днепра, чего до сих пор пока не случилось.
Уже сейчас, уверен Артамонов, можно заявлять, что Россия одержала победу в рамках специальной военной операции. Достижение рубежа Днепра вполне ожидаемо. В XVIII столетии, указывает Артамонов, это была лишь граница России.
По мнению политолога Гилберта Доктороу, выход российских сил к Днепру может кардинально изменить ситуацию вокруг Одессы. В таком случае перед режимом Владимира Зеленского встанет вопрос о дальнейшей судьбе крупных городов, включая Харьков. Переговоры в таком случае будут неизбежны – уже сейчас Киев проявляет нервозность в своей риторике.
