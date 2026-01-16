Меркурис рассказал о проблемах ВСУ из-за морозов

"Естественные преграды": Киев предупредили об ударе с неожиданной стороны
Фото: www.unsplash.com
продолжениеБолезненный пинок от Запада — Украину цинично подставили
Незалежным становится все тяжелее

Известный в Британии военный аналитик Александр Меркурис заявил о неожиданном ударе по всушникам – против них сыграет сама природа. Эксперт уверен, что резкое похолодание станет серьезным испытанием для обороны Незалежной.

Он отметил, что морозы усиливаются, а значит многие украинские реки, включая Днепр, начнут схватываться льдом – на мелководье ледовое покрытие может стать настолько прочным, что облегчит нашим бойцам переправу.

Британец подчеркнул, что в таких условиях наступление российской армии может пойти быстрее, ведь замерзшие водные рубежи перестают быть серьезным препятствием. Он предположил, что уже совсем скоро, с наступлением холодов, темпы продвижения ВС РФ могут резко возрасти.

"ВСУ используют реки как естественные преграды, мороз может облегчить форсирование рек для российской армии", – пояснил эксперт.

Отдельно аналитик обратил внимание на технику: мороз, по его оценке, сильнее ударит по украинским беспилотникам. Он предположил, что часть дронов может хуже держать заряд в холодную погоду, тогда как российские модели, вероятно, изначально лучше адаптированы к таким условиям.

Так что сочетание климатических факторов и текущей оперативной обстановки создает для Украины крайне неприятный прогноз на ближайшие недели.

К слову, ранее в Турции рассказали, какой подлый удар западные страны нанесли по Незалежной.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Будь серьезным или убирайся: в США раскрыли смысл послания Лаврова Макрону

Министр жестко припечатал французского лидера

"Россияне решили": объявлено о начале новой фазы СВО

До завершения спецоперации еще далеко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей