Незалежным становится все тяжелее

Известный в Британии военный аналитик Александр Меркурис заявил о неожиданном ударе по всушникам – против них сыграет сама природа. Эксперт уверен, что резкое похолодание станет серьезным испытанием для обороны Незалежной.

Он отметил, что морозы усиливаются, а значит многие украинские реки, включая Днепр, начнут схватываться льдом – на мелководье ледовое покрытие может стать настолько прочным, что облегчит нашим бойцам переправу.

Британец подчеркнул, что в таких условиях наступление российской армии может пойти быстрее, ведь замерзшие водные рубежи перестают быть серьезным препятствием. Он предположил, что уже совсем скоро, с наступлением холодов, темпы продвижения ВС РФ могут резко возрасти.

"ВСУ используют реки как естественные преграды, мороз может облегчить форсирование рек для российской армии", – пояснил эксперт.

Отдельно аналитик обратил внимание на технику: мороз, по его оценке, сильнее ударит по украинским беспилотникам. Он предположил, что часть дронов может хуже держать заряд в холодную погоду, тогда как российские модели, вероятно, изначально лучше адаптированы к таким условиям.

Так что сочетание климатических факторов и текущей оперативной обстановки создает для Украины крайне неприятный прогноз на ближайшие недели.

К слову, ранее в Турции рассказали, какой подлый удар западные страны нанесли по Незалежной.