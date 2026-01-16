По Киеву ударили в самый тяжелый момент

В немецкой прессе появились любопытные новости о том, что европейские кредиторы начали настойчиво требовать от предприятий Незалежной возврата крупных долгов. Такой болезненный удар стал подлой подножкой для киевского режима, который переживает один из самых тяжелых моментов.

Отмечается, что украинские организации уже столкнулись с претензиями на миллиарды евро: ранее кредиторы проявляли снисходительность, но сейчас их терпение заканчивается.

При этом очевидно, что украинский бизнес объективно не способен справиться с финансовым давлением – экономика истощена, а боевые действия продолжают разрушать инфраструктуру. Многие предприятия пытаются удержаться на плаву, продлевая сроки по облигациям и откладывая выплаты процентов, однако ситуация стремительно ухудшается.

Немецкие журналисты сообщают, что в скором времени украинским компаниям предстоит вернуть около трех миллиардов евро, что является непосильной ношей. Особенно тяжело операторам инфраструктуры – на них ложится наибольшая часть финансового удара, и сейчас они отчаянно пытаются растянуть сроки погашения, чтобы избежать банкротств.

Так западные кредиторы, которые еще недавно заливались соловьем и обещали незалежным бесконечную поддержку, теперь требуют полного расчета – и для Киева это становится ударом в спину в самый критический момент.

