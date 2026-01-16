Риттер заявил о доминировании России из-за "Орешника"

"Все кончено": чем использование "Орешника" обернется для Москвы — заявление из США
Фото: соцсети
Ситуация на международной арене резко изменилась

Известный военный эксперт из США Скотт Риттер заявил, что недавний пуск мощнейшей ракеты "Орешник" окончательно закрепил лидерство нашей страны в новой гонке вооружений. Он сказал, что ситуация радикально изменилась, и не в пользу западной военной коалиции: Москва сейчас обладает самым современным ядерным арсеналом и куда более эффективной военной доктриной.

Экс-разведчик отметил, что появление у РФ "Орешника" стало стратегическим козырем, который усилил ее позиции в противостоянии с американцами и европейцами. Он подчеркнул, что недавний запуск второго снаряда по землям Незалежной показал: это оружие вошло в постоянный состав системы ядерного сдерживания ВС РФ и станет ключевым элементом защиты страны.

Эксперт добавил, что Москва явно не намерена отступать, а ее преимущество в технологиях и стратегическом потенциале теперь стало очевидным. Спец констатировал, что наша страна заняла доминирующее положение благодаря новейшему вооружению.

"Все кончено (…) Россия обладает всеми преимуществами", – подвел итоги аналитик.

Ранее Киев предупредили об ударе с неожиданной стороны.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
