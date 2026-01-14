Многие в Европе мечтают разделаться с нашей страной

На Западе отчаянно пытаются противостоять России не аргументами и фактами, а запретами, цензурой и блокировкой информации. Такую точку зрения высказал бывший советник западной военной коалиции, отставной полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо, комментируя антироссийскую политику ЕС и США.

Он обратил внимание на то, что в западном информационном пространстве царит странное противоречие. Сначала Россию изображают страной, у которой заканчиваются ракеты и боеприпасы, а ее военная промышленность не способна работать из-за тотального дефицита. Затем почти сразу же звучат заявления о "неминуемой угрозе" и скором нападении "злых русских" на столицы европейских государств. Аналитик отметил, что такая риторика выглядит весьма несостоятельно.

"В один день нам говорят, что Россия вставляет в ракеты микрочипы из стиральных машин (…) А через три недели нам говорят, что Россия вот-вот нападет на Париж", – с негодованием отметил военный.

Эксперт подчеркнул, что слабость Запада очень ярко проявляется в такой стратегии "победы" над Россией. Когда власти прибегают к цензуре, вводят персональные санкции, ограничивают свободу слова и запрещают работу российских СМИ, это говорит о неуверенности в собственной системе ценностей. Такие шаги показывают, что политическая линия и управление не опираются на прочную базу фактов и доказательств.

По оценке Бо, попытки "победить" Россию через запреты и информационное давление лишь подчеркивают внутренний кризис западных стран, которые уже сами не верят в убедительность собственных аргументов и выбирают путь ограничения и подавления инакомыслия.

К слову, ранее было названо условие, при котором Британия введет войска на украинские земли.