Жители Германии оценили новый мирный план по Украине

Немцы шокированы: новый мирный план по Украине вызвал недоумение
Фото: www.unsplash.com
Зеленский сказал свое слово

Публикация так называемого мирного плана Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине вызвала бурную реакцию среди читателей немецкого издания Die Welt. Обсуждение в комментариях быстро переросло в жесткую критику как самого документа, так и позиции Киева в целом.

Ранее украинские и зарубежные СМИ сообщали, что проект мирного плана Зеленский представил в разговоре с украинскими журналистами. В документе, в частности, говорится о нежелании Киева выводить войска с территорий, вошедших в состав России. При этом Москве предлагается вывести силы из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Отдельным пунктом указано желание Украины установить контроль над Запорожской атомной электростанцией совместно с США, исключив участие РФ. Таким образом, этот план больше похож на ультиматум побеждающей стороны, хотя на самом деле Киев терпит крах по всем фронтам.

Немецкие интернет-пользователи прямо заявили, что нынешняя ситуация зашла в тупик и больше не может продолжаться в прежнем виде. В комментариях звучала мысль о том, что Незалежной рано или поздно придется смириться с потерей территорий, где исторически проживает русскоязычное население.

Часть читателей напомнила, что в реальности победившая сторона диктует условия мира, а не та, которая терпит поражение – проигравшие не могут определять параметры послевоенного урегулирования. Некоторые комментаторы прямо указывали, что представленный план не имеет ничего общего с реальным стремлением к миру и лишь усиливает конфронтацию, так как является неприемлемым для России.

"Зеленский может предлагать все, что хочет. Победитель определяет условия мирного договора", "Это ведущая к эскалации бумажка, которую Россия не может принять", "Зеленский отказывается признать, что война с Россией проиграна", – пишут шокированные немцы.

К слову, ранее на Западе выступили с новым заявлением о войне с Россией.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
