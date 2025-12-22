Весь мир наблюдает за ходом переговоров

Финский лидер Александр Стубб заявил, что процесс переговоров между Кремлем и киевским режимом подошел вплотную к финалу, однако впереди остается самый трудный этап. В разговоре с американским телеканалом Fox News он дал понять, что стороны как никогда близки к заключению мирного соглашения.

По его словам, за все время конфликта переговорный процесс еще не подходил так близко к реальному результату. Стубб подчеркнул, что большая часть пути уже пройдена, но оставшиеся вопросы могут оказаться самыми болезненными и сложными для всех участников. Он пояснил, что сейчас речь идет о темах, которые требуют максимальной политической воли и готовности к тяжелым решениям.

"Так что мы почти у цели, но самые сложные 5% еще остались", – заявил глава финского государства.

В начале декабря в Кремле состоялась продолжительная встреча Владимира Путина с американскими представителями. Переговоры длились около пяти часов и были посвящены обсуждению мирной инициативы вашингтонской администрации, однако прийти к компромиссу тогда не удалось.

Позднее российский президент сообщил, что предложенный американцами план из 27 пунктов был разбит на четыре отдельных блока для поэтапного обсуждения. Он отметил, что детально рассмотрел практически каждый пункт и указал на ряд позиций, с которыми Москва не может согласиться.

После этого переговоры продолжились в Берлине, где встретились делегаты из Вашингтона и Киева. По информации западных источников, по итогам встречи обсуждались гарантии безопасности для Киева по модели пятой статьи устава НАТО, а в обмен американская сторона настаивала на территориальных уступках со стороны Украины.

Следующим этапом дипломатической активности стала встреча 21 и 22 декабря в Майами, где спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел переговоры делегатами от Белого дома. Американская сторона охарактеризовала диалог как конструктивный, дав понять, что работа над мирным соглашением продолжается, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

К слову, ранее стало известно, что ждет Украину, оказавшуюся на пороге катастрофы.