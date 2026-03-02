Продюсер Ковалев сделал заявление о возвращении опального Урганта на ТВ

Звезда несколько лет был в тени

Продюсер Андрей Ковалев считает, что некогда один из самых востребованных лицедеев Иван Ургант может вновь появиться на голубых экранах уже в обозримом будущем. В разговоре с журналистами он с уверенностью заявил, что возвращение шоумена – вопрос времени.

По мнению продюсера, для этого нет формальных препятствий: юморист не включен в список иностранных агентов, а прежние претензии к нему постепенно сходят на нет. Культурный деятель напомнил, что в российском обществе склонны прощать даже сильно провинившихся, так что, что спустя некоторое время телеведущий вполне может снова выйти в эфир, в том числе на "Первом канале".

Он также добавил, что при условии, если шоумен "принес извинения", у него не возникнет серьезных сложностей с возвращением в профессию.

Напомним, программа "Вечерний Ургант" перестала выходить в феврале 2022 года после изменения сетки вещания "Первого канала" на фоне начала конфликта России с соседним государством. С тех пор проект в эфир не возвращался, однако слухи о возможном "камбэке" звезды продолжают регулярно появляться.

К слову, недавно жена шоумена пожаловалась, что у него никогда нет денег.