Продюсер Ковалев сделал заявление о возвращении опального Урганта на ТВ

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Продюсер Андрей Ковалев считает, что некогда один из самых востребованных лицедеев Иван Ургант может вновь появиться на голубых экранах уже в обозримом будущем. В разговоре с журналистами он с уверенностью заявил, что возвращение шоумена – вопрос времени.
По мнению продюсера, для этого нет формальных препятствий: юморист не включен в список иностранных агентов, а прежние претензии к нему постепенно сходят на нет. Культурный деятель напомнил, что в российском обществе склонны прощать даже сильно провинившихся, так что, что спустя некоторое время телеведущий вполне может снова выйти в эфир, в том числе на "Первом канале".
Он также добавил, что при условии, если шоумен "принес извинения", у него не возникнет серьезных сложностей с возвращением в профессию.
Напомним, программа "Вечерний Ургант" перестала выходить в феврале 2022 года после изменения сетки вещания "Первого канала" на фоне начала конфликта России с соседним государством. С тех пор проект в эфир не возвращался, однако слухи о возможном "камбэке" звезды продолжают регулярно появляться.
К слову, недавно жена шоумена пожаловалась, что у него никогда нет денег.
До этого WSJ утверждал, что Тегеран якобы готов возобновить дипломатические консультации с Вашингтоном
Зарево было видно за десятки километров