Мусагалиев рассказал, почему никогда не станет заменой Урганту на ТВ

Шоумен в принципе считает странным, что его сравнивают с Иваном

Азамат Мусагалиев признался в беседе с Ксенией Собчак, что не считает себя возможной заменой Ивану Урганту – у него нет сольной программы на Первом канале. И казахстанский телеведущий считает подобное сравнение странным.

"Я не так часто пересекался с Иваном Ургантом. Мне нравится, как он шутит", – поделился Азамат.

Собчак указала Мусагалиеву, что того нередко сравнивают с Ургантом. Сама журналистка столкнулась в соцсетях на подобные комментарии, и призналась, что ей не хватает Урганта на ТВ.

Как оказалось, Азамату больше по душе сравнение с Гариком Харламовым, которого он называет своим любимым комиком. Уважает он и Дениса Дорохова, назвавшего его своим другом.

"Ошибочное мнение, что я тащил его за собой. Всегда все опирались только на Дениса и его энергетику. Тот успех, которым он пользуется, абсолютно заслужен", – высказался шоумен.

Такого же мнения о предполагаемых перспективах заменить Урганта придерживается и Гарик Мартиросян: в интервью Надежде Стрелец он заявил, что никогда в жизни не сел бы за кресло ведущего "Вечернего Урганта".