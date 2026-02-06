Мусагалиев рассказал, почему никогда не станет заменой Урганту на ТВ

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Азамат Мусагалиев признался в беседе с Ксенией Собчак, что не считает себя возможной заменой Ивану Урганту – у него нет сольной программы на Первом канале. И казахстанский телеведущий считает подобное сравнение странным.
"Я не так часто пересекался с Иваном Ургантом. Мне нравится, как он шутит", – поделился Азамат.
Собчак указала Мусагалиеву, что того нередко сравнивают с Ургантом. Сама журналистка столкнулась в соцсетях на подобные комментарии, и призналась, что ей не хватает Урганта на ТВ.
Как оказалось, Азамату больше по душе сравнение с Гариком Харламовым, которого он называет своим любимым комиком. Уважает он и Дениса Дорохова, назвавшего его своим другом.
"Ошибочное мнение, что я тащил его за собой. Всегда все опирались только на Дениса и его энергетику. Тот успех, которым он пользуется, абсолютно заслужен", – высказался шоумен.
Такого же мнения о предполагаемых перспективах заменить Урганта придерживается и Гарик Мартиросян: в интервью Надежде Стрелец он заявил, что никогда в жизни не сел бы за кресло ведущего "Вечернего Урганта".
В Вильнюсе уверены, что смогут сдержать РФ в случае конфликта
Москва предупредила, что силы "коалиции желающих" станут законной военной целью