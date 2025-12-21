Мартиросян заявил, что никогда не станет ведущим "Вечернего Урганта"

Мартиросян объяснил, почему никогда не сядет за кресло Урганта на Первом канале
Гарик Мартиросян. Фото: commons.wikimedia.org
Шоумен уверяет, что никогда не поступит так с коллегой

Гарик Мартиросян не допускает мысли о том, что сядет на место Ивана Урганта в его вечернем шоу на федеральном канале. Ранее шоумену приходилось работать с телеведущим на Первом канале в "Прожекторперисхилтон". Однако о том, чтобы стать ведущим "Вечернего Мартиросяна", он и и не думает – считает, что кто-то просто решил поиронизировать.

Гарик утверждает, что ни при каких условиях не станет садиться на место Урганта: непорядочно поступать так с человеком, у которого есть его собственное шоу, считает Мартиросян.

Даже если допустить, что от руководства Первого канала поступит подобное предложение, позиция Мартиросяна останется неизменной.

"Я бы сказал: вы что, ребят, о чем вы говорите вообще? Никогда в жизни", – категорично высказался Гарик в интервью Надежде Стрелец.

Телеведущий также поведал о пропаже основательницы Comedy Woman, закрывшегося пару лет назад – Гарик увидел Наталью Еприкян в Ереване пару месяцев назад. Живет она прямо в центре армянской столицы.

Ранее в Кремле отреагировали на материале NYT о том, что группа "видных россиян" якобы просила президента России вернуть Урганта на ТВ. Тот, говорится в статье, ответил категоричным отказом. Однако пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего не знает о подобных просьбах.

Источник: "Стрелец-Молодец" ✓ Надежный источник
