Стало известно, сколько зарабатывает Ургант в России

Ведущий продолжает обогащаться

Иван Ургант, к которому отношение россиян охладело после его неоднозначных высказываний в начале конфликта России с соседним государством, снова оказался в центре внимания. Несмотря на то, что его шоу на "Первом канале" закрыто, лицедей активно работает на корпоративных вечеринках и частных мероприятиях.

По данным из московского ивент-агентства, гонорар шоумена составляет около 6,4 миллиона рублей за одно выступление. Обычно знаменитость ведет программу по 3–4 часа, разбивая ее на короткие блоки.

Часто используется формат, напоминающий "Вечерний Ургант", и для этого привлекаются сценаристы, когда-то работавшие с ним на телевидении.

При этом в райдере звезды нет ничего экстравагантного: он не требует спиртных напитков, ограничиваясь легкими закусками и безалкогольным ассортиментом.