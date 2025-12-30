Астрологи назвали самые напряженные даты января-2026

В некоторые дни нужно быть особенно осторожными

Астрологи отмечают, что январь почти всегда ощущается как непростой месяц. Он стоит на границе старого и нового, поэтому многие процессы идут неровно, а внутреннее состояние людей может колебаться.

Начало месяца, с 3 по 5 января, считается особенно чувствительным. В эти дни возможны раздражительность, резкие слова и импульсивные поступки. Астрологи советуют не втягиваться в споры, не выяснять отношения и по возможности снизить нагрузку.

Период 10–11 января связан с коммуникациями. По астрологическим оценкам, именно в эти дни выше риск недоразумений, путаницы в информации и ошибок в документах. Лучше быть особенно внимательными при переговорах, планировании поездок и принятии деловых решений, нужно перепроверять детали и не спешить.

С 17 по 19 января многие могут почувствовать спад энергии. Это время часто сопровождается усталостью, снижением мотивации и желанием отложить важные дела. Астрологи рекомендуют не бороться с этим состоянием, а использовать дни для восстановления и отдыха, избегая резких перемен. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

Ближе к концу месяца, 25–26 января, могут напомнить о себе незавершенные дела. Это касается как работы, так и личных вопросов. Важно доводить начатое до конца, не возвращаться к старым конфликтам и не принимать решений под влиянием прошлых эмоций.