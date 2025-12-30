Астрологи назвали самые напряженные даты января-2026

Астрологи указали самые напряженные даты января-2026
Фото: www.unsplash.com
В некоторые дни нужно быть особенно осторожными

Астрологи отмечают, что январь почти всегда ощущается как непростой месяц. Он стоит на границе старого и нового, поэтому многие процессы идут неровно, а внутреннее состояние людей может колебаться.

Начало месяца, с 3 по 5 января, считается особенно чувствительным. В эти дни возможны раздражительность, резкие слова и импульсивные поступки. Астрологи советуют не втягиваться в споры, не выяснять отношения и по возможности снизить нагрузку.

Период 10–11 января связан с коммуникациями. По астрологическим оценкам, именно в эти дни выше риск недоразумений, путаницы в информации и ошибок в документах. Лучше быть особенно внимательными при переговорах, планировании поездок и принятии деловых решений, нужно перепроверять детали и не спешить.

С 17 по 19 января многие могут почувствовать спад энергии. Это время часто сопровождается усталостью, снижением мотивации и желанием отложить важные дела. Астрологи рекомендуют не бороться с этим состоянием, а использовать дни для восстановления и отдыха, избегая резких перемен. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

Ближе к концу месяца, 25–26 января, могут напомнить о себе незавершенные дела. Это касается как работы, так и личных вопросов. Важно доводить начатое до конца, не возвращаться к старым конфликтам и не принимать решений под влиянием прошлых эмоций.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

Трамп пришел в ярость от атаки Киева на резиденцию Путина

В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет

Арестович* оправдал атаку Киева на валдайскую резиденцию Путина

Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей