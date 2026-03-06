Литва предложила американцам свои земли для операции против Ирана

Сосед России предложил американцам свои земли для операции против Ирана
Кадр: соцсети
Страны-марионетки готовы во всем поддерживать вашингтонскую администрацию

Литва заявила о готовности поддержать возможную операцию США против Ирана. Президент соседствующей с Россией страны Гитанас Науседа сообщил, что Вильнюс может предоставить свою территорию американской стороне для обеспечения логистической поддержки.

Как подчеркнул литовский лидер, его родная страна считает себя надежным союзником Соединенных Штатов и при необходимости готова обсуждать подобные сценарии развития событий. Он пояснил, что речь, скорее всего, может идти не о прямом участии в военных действиях, а о помощи в обеспечении логистики, поскольку Литва находится далековато от региона, где разворачиваются основные события.

Науседа также выразил надежду, что "власти Ирана все же вернутся к дипломатическому диалогу" и конфликт не будет обостряться. 

Тем временем, в Литве уже обсуждают и более серьезные варианты участия в боевых действиях. Советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите ранее заявила, что страна готова рассмотреть возможность отправки своих военных для участия в операции против Ирана, если соответствующая просьба поступит от американцев. Однако на данный момент подобных запросов не поступало.

Обострение ситуации произошло после того, как 28 февраля американцы и израильтяне нанесли серию ударов по объектам на иранской земле, включая столицу. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран провел ракетные атаки по израильской территории и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

К слову, ранее в Финляндии испугались ответа России на ядерную провокацию.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
