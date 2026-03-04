Guardian заявило об отсутствии у США стратегии в конфликте с Ираном

"Хаос и неразбериха": ЧП в США после атаки на Иран вызвало истерику на Западе
Тегеран. Кадр: соцсети
Американцы серьезно просчитались

После ударов по Ирану в американских властных структурах царит неразбериха и растерянность, а единой линии действий, по мнению западных журналистов, у вашингтонской администрации попросту нет. К таким неутешительным выводам пришли обозреватели британской газеты The Guardian.

В публикации говорится, что внутри американского политического и военного руководства сейчас царит настоящий хаос. По оценке автора материала, ключевые фигуры, отвечающие за внешнюю и оборонную политику, демонстрируют слабое понимание происходящего, а в Пентагоне, Госдепартаменте и аппарате нацбезопасности сложилась ситуация, при которой никто не берет на себя четкую ответственность за происходящее.

"И в Пентагоне, Госдепартаменте и штабе нацбезопасности воцарились хаос и неразбериха: никто ни за что не отвечает", – говорится в статье.

Журналисты также указывают, что Вашингтон сталкивается с противоречивыми советами и рекомендациями относительно дальнейших шагов в конфликте с Тегераном. Из-за этого решения принимаются американцами поспешно и выглядят непоследовательными.

Среди высокопоставленных военных нарастают тревожные настроения. По данным The Guardian, часть американских генералов опасается, что противостояние с Ираном может оказаться слишком затратным и постепенно истощит ресурсы Соединенных Штатов.

Дополнительное беспокойство у аналитиков вызывает и то, что президент Дональд Трамп и его ближайшее окружение могут недооценивать численность и боеспособность иранской армии, а также решимость Тегерана отвечать на агрессию.

К слову, ранее стало известно, чем операция в Иране грозит Киеву.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
