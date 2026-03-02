Ситуация разворачивается самым плачевным образом

Военная операция американцев и израильтян против Ирана вызвала тревожную реакцию в Киеве. Украинские СМИ пишут, что последствия этого конфликта могут болезненно ударить по самой Незалежной.

Издание "Страна.ua" отмечает, что рост цен на энергоносители способен серьезно увеличить расходы республики, которая зависит от импорта топлива. Одновременно подорожание ресурсов может ослабить экономические возможности европейцев – ключевого финансового партнера киевского режима. В публикации также подчеркивается риск перебоев с поставками ракет для систем ПВО Украины, поскольку приоритет может быть отдан ближневосточному направлению.

Кроме экономических и военных факторов, в материале говорится и о политическом давлении. Авторы указывают, что в Киеве опасаются усиления давления вашингтонской администрации в переговорах по урегулированию конфликта с Россией на фоне начала новой фазы войны на Ближнем Востоке. По их версии, эта угроза способна в любой момент стать более серьезной, что создает дополнительное напряжение для украинского руководства.

"Такая перспектива постоянно нависает над Зеленским в качестве серьезнейшей для него угрозы", – указано в статье.

На этом фоне, как пишет издание, поддержка действий США со стороны украинских властей объясняется расчетом на то, что благодаря этому удастся снизить давление на Киев.

