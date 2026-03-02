Андрей Губин раскритиковал Сергея Жукова

Певец не стал стесняться в выражениях

Некогда весьма популярный исполнитель Андрей Губин резко высказался о концертной деятельности своего коллеги Сергея Жукова и не стал подбирать мягкие формулировки. В разговоре с Ксенией Собчак артист заявил, что считает его появления на сцене настоящим позором.

Музыкант напомнил, что сам давно не выступает, поскольку считает себя профессионально непригодным для сцены. При этом его искренне поражает, что другие исполнители продолжают активно гастролировать, несмотря на очевидные, как он считает, проблемы.

Губин отметил, что его возрастной коллега выходит к публике, активно прыгает по сцене и по-мальчишески обращается к зрителям, при этом имея заметные дефекты речи в виде "шепелявости". Он подчеркнул, что звездам с подобными особенностями вообще не следует появляться на сцене и назвал это проявлением профнепригодности.

Кроме того, певец добавил, что его крайне удивляет реакция общества, которое спокойно воспринимает такие шоу. Его поражает, что концерты проходят при огромных залах и вызывают восторг у публики, ведь ему самому очень неприятно на все это смотреть.

Ранее продюсер Рудченко заявил, что здоровье не позволит Губину вернуться на сцену.