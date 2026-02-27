В России рассказали об итогах удара "Циркона" по подземному бункеру в Киеве

Удар "Циркона" стер подземный бункер с советниками НАТО в Киеве
Фото: freepik.com (сгенерировано ИИ)
Таких объектов у ВСУ немало, говорит военный эксперт

"Циркон" вскрыл бункер с украинскими боевиками. Из основных таких объектов – центральный командный пункт ВС Украины в Киева, отмечает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он не исключает, что там могли находиться советники НАТО – особенно если это был командный пункт стратегического планирования и командования ПВО.

Так, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отмечает, что целью стал хорошо укрепленный объект. Обычными средствами его бы уничтожить не удалось.

Удар был комбинированным – ВС России пустила по противнику "Герани", Х-101 и "Искандеры".

По словам Матвийчука, у Украины немало подземных бункеров. Центральный командный ВС Украины – в Киеве. Два – в окрестностях города. Запасной – во Львове, еще один – в Одессе. Промежуточные командные пункты расположены в Виннице, пункт ПВО – в Ивано-Франковске и Тернополе.

В командном пункте стратегического планирования, отмечает он, могли находиться советники НАТО. У таких пунктов есть как стационарная основа, так и мобильные элементы. Последние выслеживает радиотехническая разведка, космическая разведка и агентура.

Ранее сообщалось, что за февраль в Европу было вывезено два борта с наемниками, воевавшими на сторону ВСУ. А вот эвакуировать наемников из Латинской Америки там никто не спешит.

Источник: aif.ru ✓ Надежный источник
