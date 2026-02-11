Хуже "Искандеров": ВСУ предрекли большие проблемы из-за новой авиабомбы

Штурмовик Су-34 может нести на борту четыре таких снаряда

Новой проблемой для ВСУ на фронте стала модернизированная фугасная авиабомба ФАБ-500 – она, отмечает военный эксперт Андрей Клинцевич, сравнима по своей проблематичности с "Искандером", на который у противника также нет ответа.

У авиабомбы изменена аэродинамическая форма. Теперь устройство в 500 кг может лететь до 150 километров. К примеру, штурмовик Су-34 может нести на борту четыре таких боеприпаса, которые способен отправить далеко вперед.

Эксперт напомнил, что 500-килограммовый боевой заряд сопоставим с весом боевой части "Искандеров" и "Калибров" – более дорогостоящего оружия, которое РФ ныне использует только по стратегическим целям в глубоком тылу ВСУ.

"Поэтому появление новой авиабомбы на переднем крае и вытекающая отсюда экономия более дорогих ракет для более серьезных целей становится для ВСУ огромной проблемой", – отметил Клинцевич в беседе с журналистами.

Ранее российские войска ударили десятью "Искандерами" по аэродрому в Василькове – где, по мнению военного эксперта и генерал-майора Владимира Попова, удалось поразить минимум два самолета. Поражен также комплекс Patriot, защищавший военный объект и южный сектор агломерации Киева.