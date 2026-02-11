Хуже "Искандеров": ВСУ предрекли большие проблемы из-за новой авиабомбы

Хуже "Искандеров": ВСУ предрекли большие проблемы из-за новой авиабомбы
Фото: mil.ru/commons.wikimedia.org
Штурмовик Су-34 может нести на борту четыре таких снаряда

Новой проблемой для ВСУ на фронте стала модернизированная фугасная авиабомба ФАБ-500 – она, отмечает военный эксперт Андрей Клинцевич, сравнима по своей проблематичности с "Искандером", на который у противника также нет ответа.

У авиабомбы изменена аэродинамическая форма. Теперь устройство в 500 кг может лететь до 150 километров. К примеру, штурмовик Су-34 может нести на борту четыре таких боеприпаса, которые способен отправить далеко вперед.

Эксперт напомнил, что 500-килограммовый боевой заряд сопоставим с весом боевой части "Искандеров" и "Калибров" – более дорогостоящего оружия, которое РФ ныне использует только по стратегическим целям в глубоком тылу ВСУ.

"Поэтому появление новой авиабомбы на переднем крае и вытекающая отсюда экономия более дорогих ракет для более серьезных целей становится для ВСУ огромной проблемой", – отметил Клинцевич в беседе с журналистами.

Ранее российские войска ударили десятью "Искандерами" по аэродрому в Василькове – где, по мнению военного эксперта и генерал-майора Владимира Попова, удалось поразить минимум два самолета. Поражен также комплекс Patriot, защищавший военный объект и южный сектор агломерации Киева.

Источник: "Военное дело" ✓ Надежный источник
По теме

В США сделали громкое заявление по ситуации в Одессе

В регионе проживает огромное число русских людей

"Это аморально": слова Лаврова об Украине устроили переполох в США

Международное сообщество внимательно следит за развитием событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей