Экс-руководитель британского правительства Борис Джонсон высказался о перспективах Незалежной "вернуть" утраченные территории. В недавнем интервью он вдруг признал, что рассчитывать на быстрый результат в этом вопросе не стоит. При этом ранее он всегда выступал с воинственных позиций и верил в "неминуемую победу" киевского режима.

Джонсон внезапно призвал всех трезво оценивать ситуацию. Он констатировал, что вероятность того, что Украина в ближайшее время сможет "вернуть" Крым и Донбасс, выглядит довольно призрачной. Политик отметил, что в ближайшие годы подобный сценарий кажется малореалистичным, поэтому пришло время подойти к оценке происходящего без лишних иллюзий.

"Не думаю, что это произойдет очень быстро. Следует быть реалистами", – заявил политик.

Ранее киевский верховод Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera вновь заявил, что не намерен выводить всушников из Донбасса.

В свою очередь, Москва неоднократно четко озвучивала свою позицию – одним из ключевых условий остается вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса.

