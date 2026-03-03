Кнутов предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке обезоружит Зеленского

У Запада смещаются приоритеты не в пользу Киева

Эскалация на Ближнем Востоке лишит Киев систем ПВО: американцы решили приберечь ракеты для зенитно-ракетных систем Patriot, чтобы использовать их против Ирана. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

Киев лишен поставок для Patriot уже на протяжении двух-трех месяцев. Причина понятна: Пентагон готовил и копил их для того, чтобы воевать с Ираном. Однако без снарядов украинские ПВО и ПРО практически бесполезны.

"Так что мечты Зеленского, что он сможет в ближайшее время создать новейшую эшелонированную систему ПВО с использованием дронов, остаются личными мечтами, – считает Кнутов.

Аналитик отмечает, что ВСУ способны атаковать крылатые ракеты с немецкими и американскими системами противовоздушной обороны. Однако там, где летят "Искандеры" и "Кинжалы", Киеву требуются Patriot.

Однако эффективность даже таких систем не самая высокая: чтобы перехватить боевую часть "Кинжала", отмечает Кнутов, ВСУ требуется нередко до десяти ракет.

На мрачные перспективы дальнейшей военной помощи для Украины обращали внимание местные медиа: "Страна.ua" писала, что приоритет могут пересмотреть в пользу ближневосточного направления. Киев, к тому же, опасается, что Белый дом будет сильнее давить на него в рамках переговорного процесса с Москвой.