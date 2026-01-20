Расходы Незалежной впечатляют

Киевский верховод Владимир Зеленский сообщил о масштабных финансовых потерях подвластной ему республики за одну ночь. Речь идет о тратах, связанных с работой системы противовоздушной обороны. Комик-политик утверждает, что только на запуск ракет ПВО было израсходовано боеприпасов примерно на 80 миллионов евро.

Глава киевского режима подчеркнул, что речь идет исключительно о стоимости использованных ракет, и предложил представить, каких ресурсов требует каждая такая ночь. Он по традиции пожаловался, что подобные траты становятся невыносимой нагрузкой на фоне постоянных боевых действий и необходимости поддерживать обороноспособность страны.

При этом Зеленский выразил недоумение тем, что западные кураторы, несмотря на масштабы происходящего, не спешат оперативно восполнять украинские запасы ракет. Он посетовал, что Киев испытывает острый дефицит вооружений и вынужден "выбивать" из союзников новые поставки.

Ранее, в начале января, Зеленский публично призывал европейские страны передать Украине свои резервы ракет для систем ПВО, а уже 16 января сообщил о получении некоего "серьезного пакета" таких боеприпасов, не уточнив, от каких именно государств они поступили.

