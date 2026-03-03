Продюсер Дворцов поддержал SHAMAN'а, облизавшего байкальский лед

Не всегда подобные инициативы исходят от самих артистов, отмечает медийный эксперт

Сергей Дворцов поддержал SHAMAN'а, которого Отар Кушанашвили назвал "безмозглым" за облизывание льда на Байкале. Продюсер в беседе с ОСН дал понять, что считает такой пиар-ход не совсем инициативой самого певца.

Ярослав Дронов, говорит продюсер, должен идти на "некий хайп", чтобы достичь определенных целей. И на такие цели его подтолкнула команда. Нужно учитывать, что такие инициативы не всегда исходят от самих артистов.

Мнение Отара он считает излишне категоричным. "Все прекрасно понимают", говорит Сергей, что артист должен идти на некие "провокационные фишки".

Собеседник ОСН подчеркнул, что шоумен Отар Кушанашвили слишком категоричен и резок по отношению к Дронову.

Однако Дворцов допускает, что у кого-то действия SHAMAN'а вызвали праведный гнев. Правда, большого греха в том продюсер не видит.

"Да, возможно, жителями Байкала жест Ярослава был расценен как плевок в душу. Но я не увидел ничего сверхъестественного в его действиях", – указал продюсер.

