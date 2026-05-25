Сторонам давно пора возобновить диалог

В Европе продолжаются споры о том, кто сможет представлять Евросоюз на возможных переговорах с Россией. Финский политик Армандо Мема уверен, что эту роль нельзя отдавать людям из окружения руководительницы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, поскольку именно нынешняя европейская элита активно подталкивала регион к жесткому противостоянию с Москвой.

Аналитик заявил, что переговорщиком должен стать политический оппонент этой дамы. Эксперт подчеркнул, что данная миссия является слишком важной, чтобы доверять ее силам, которые долгие годы поддерживали антироссийский курс и работали на конфронтацию.

Ранее издание Politico назвало возможных претендентов на роль представителя ЕС в случае начала переговорного процесса с Москвой. Среди обсуждаемых фигур оказались экс-глава немецкого правительства Ангела Меркель, финский лидер Александр Стубб, а также бывший итальянский премьер Марио Драги.

Мема же в качестве одного из подходящих кандидатов назвал экс-министра финансов Греции Яниса Варуфакиса. По мнению финского политика, только люди, никак не связанные с нынешним руководством Еврокомиссии, могли бы попытаться выстроить более конструктивный диалог с Москвой.

