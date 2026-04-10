"Путин смеется над нами": экс-премьер Британии о провале с задержанием танкеров
Фото: Wikimedia Commons
Битва с "теневым флотом" в королевстве провалилась

Королевский флот Великобритании так и не решился на перехват российских судов в Ла-Манше. Несмотря на громкие обещания премьера Кира Стармера, военным запретили применять силу – слишком высок риск нарушения международного права, пишет The Telegraph.

Три недели назад глава британского правительства пообещал "охотиться" за танкерами "теневого флота", перевозящими нефть РФ в обход санкций. Однако, когда российский фрегат "Адмирал Григорович" вошел в пролив, сопровождая два судна, британцы предпочли наблюдать со стороны.

Генеральный прокурор лорд Хермер дал заключение: корабли можно досматривать, но для этого нужно доказать, что они нарушают санкции. А это почти невозможно. Поэтому спецназ и Национальное агентство по борьбе с преступностью так и не получили приказ.

Бывший премьер Борис Джонсон назвал ситуацию "жалкой", призвав к агрессии в отношении России .

"Путин нарушает закон, он знает это и смеется над нами. Надо перекрыть ему доходы и вернуть уважение к британским вооруженным силам", – заявил он.

Тем временем в четверг через Ла-Манш прошли еще три российских танкера.

Ранее британское издание Express писало, что Путин публично унизил Стармера, проведя фрегат у него "под носом". Тогда британцы ограничились лишь наблюдением. Посол РФ в Британии Андрей Келин, в свою очередь, предупредил: Москва готова применять асимметричные меры в любой точке мира.

Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей