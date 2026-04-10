Битва с "теневым флотом" в королевстве провалилась

Королевский флот Великобритании так и не решился на перехват российских судов в Ла-Манше. Несмотря на громкие обещания премьера Кира Стармера, военным запретили применять силу – слишком высок риск нарушения международного права, пишет The Telegraph.

Три недели назад глава британского правительства пообещал "охотиться" за танкерами "теневого флота", перевозящими нефть РФ в обход санкций. Однако, когда российский фрегат "Адмирал Григорович" вошел в пролив, сопровождая два судна, британцы предпочли наблюдать со стороны.

Генеральный прокурор лорд Хермер дал заключение: корабли можно досматривать, но для этого нужно доказать, что они нарушают санкции. А это почти невозможно. Поэтому спецназ и Национальное агентство по борьбе с преступностью так и не получили приказ.

Бывший премьер Борис Джонсон назвал ситуацию "жалкой", призвав к агрессии в отношении России .

"Путин нарушает закон, он знает это и смеется над нами. Надо перекрыть ему доходы и вернуть уважение к британским вооруженным силам", – заявил он.

Тем временем в четверг через Ла-Манш прошли еще три российских танкера.

Ранее британское издание Express писало, что Путин публично унизил Стармера, проведя фрегат у него "под носом". Тогда британцы ограничились лишь наблюдением. Посол РФ в Британии Андрей Келин, в свою очередь, предупредил: Москва готова применять асимметричные меры в любой точке мира.