Британского премьера щелкнули по носу

Владимир Путин эффектно ответил на угрозы британского премьера Кира Стармера, сообщает Express. Российский фрегат "Адмирал Григорович" прошел через Ла-Манш, сопровождая два танкера из так называемого "теневого флота". Это случилось прямо у берегов Англии.

Три недели назад Стармер грозил, что британские спецназовцы будут останавливать и досматривать суда, перевозящие российскую нефть в обход санкций.

И вот теперь Москва продемонстрировала, кто в доме хозяин. Фрегат с танкерами спокойно пересек пролив. За ними лишь издали следовал британский корабль снабжения RFA Tideforce. Да и тот, по словам британских журналистов, "даже не боевой корабль".

В Кремле, судя по всему, только посмеиваются. Аналитики Express признают: игра в санкционный покер пока идет не в пользу Лондона. Хватка Британии оказалась слабее, чем заявлялось в публичном поле.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что случаи пиратства наносят ущерб экономическим интересам России – и последняя вправе принимать меры по их защите.

До этого посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что Москва готова применять асимметричные меры в ответ на угрозы Лондона. Речь идет о широком наборе инструментов – от правовых до политических, которые могут использоваться в любых регионах, а не обязательно у британских берегов.