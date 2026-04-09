Express: Путин публично унизил Стармера, проведя корабли у него "под носом"
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Британского премьера щелкнули по носу

Владимир Путин эффектно ответил на угрозы британского премьера Кира Стармера, сообщает Express. Российский фрегат "Адмирал Григорович" прошел через Ла-Манш, сопровождая два танкера из так называемого "теневого флота". Это случилось прямо у берегов Англии.

Три недели назад Стармер грозил, что британские спецназовцы будут останавливать и досматривать суда, перевозящие российскую нефть в обход санкций.

И вот теперь Москва продемонстрировала, кто в доме хозяин. Фрегат с танкерами спокойно пересек пролив. За ними лишь издали следовал британский корабль снабжения RFA Tideforce. Да и тот, по словам британских журналистов, "даже не боевой корабль".

В Кремле, судя по всему, только посмеиваются. Аналитики Express признают: игра в санкционный покер пока идет не в пользу Лондона. Хватка Британии оказалась слабее, чем заявлялось в публичном поле.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что случаи пиратства наносят ущерб экономическим интересам России – и последняя вправе принимать меры по их защите.

До этого посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что Москва готова применять асимметричные меры в ответ на угрозы Лондона. Речь идет о широком наборе инструментов – от правовых до политических, которые могут использоваться в любых регионах, а не обязательно у британских берегов. 

Источник: Daily Express

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей