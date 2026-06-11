Jimmy Choo выставил претензии российскому бренду ChooChoo

Jimmy Choo выставил претензии российскому бренду ChooChoo
Фото: архив бренда ChooChoo / choochoo.ru
У компании требуют отказаться от названия

Московский бренд одежда для детей неожиданно оказался в поле зрения одного из самых известных мировых производителей люксовой обуви. Компания Jimmy Choo начала спор из-за названия ChooChoo и потребовала от отечественных предпринимателей отказаться от регистрации товарного знака, усмотрев в нем некий "плагиат".

Представители фирмы сообщили, что письмо от британцев стало для них полной неожиданностью. Владельцы марки признаются, что сначала приняли документ за недоразумение. Они напомнили, что выпускают яркую детскую одежду с авторскими принтами, тогда как мировой бренд работает в совершенно другом сегменте рынка и поставляет на рынок дорогую обувь и аксессуары.

После того как стало ясно, что претензии официальные, компания привлекла юристов, специализирующихся на защите интеллектуальной собственности. Сейчас спецы анализируют ситуацию и готовят дальнейшую стратегию защиты фирмы.

По оценке экспертов, у российской компании есть основания отстаивать свое право на использование названия. При этом в компании признают, что исход разбирательства пока остается непредсказуемым. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
По теме

Подарок Макрона Зеленскому спровоцировал скандал во Франции: "Какой позор"

Многие в ужасе от действий главы Пятой республики

В Европе сделали мрачное признание об Украине

Украинцы столкнулись с настоящей катастрофой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей