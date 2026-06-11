Jimmy Choo выставил претензии российскому бренду ChooChoo

У компании требуют отказаться от названия

Московский бренд одежда для детей неожиданно оказался в поле зрения одного из самых известных мировых производителей люксовой обуви. Компания Jimmy Choo начала спор из-за названия ChooChoo и потребовала от отечественных предпринимателей отказаться от регистрации товарного знака, усмотрев в нем некий "плагиат".

Представители фирмы сообщили, что письмо от британцев стало для них полной неожиданностью. Владельцы марки признаются, что сначала приняли документ за недоразумение. Они напомнили, что выпускают яркую детскую одежду с авторскими принтами, тогда как мировой бренд работает в совершенно другом сегменте рынка и поставляет на рынок дорогую обувь и аксессуары.

После того как стало ясно, что претензии официальные, компания привлекла юристов, специализирующихся на защите интеллектуальной собственности. Сейчас спецы анализируют ситуацию и готовят дальнейшую стратегию защиты фирмы.

По оценке экспертов, у российской компании есть основания отстаивать свое право на использование названия. При этом в компании признают, что исход разбирательства пока остается непредсказуемым. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".