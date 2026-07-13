В Европе заговорили о войне с Вашингтоном — Bloomberg

Обстановка на международной арене становится все напряженнее

Внутри НАТО возник сценарий, который еще недавно казался абсолютно невозможным. Еврочиновники начали обсуждать, что делать в случае конфликта ЕС с их главным союзником – Соединенными Штатами.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, в закрытом формате представители ряда стран обсуждали, при каких обстоятельствах обязательства по Североатлантическому альянсу могут вынудить их вступить в противостояние с США. Такие тревожные разговоры были вызваны заявлениями хозяина Овального кабинета Дональда Трампа о желании установить контроль над Гренландией.

Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен перейти под юрисдикцию США. Представители королевства, а также местных властей острова в ответ четко обозначили, что рассчитывают на уважение своего суверенитета и территориальной целостности, и предупредили вашингтонскую администрацию о недопустимости подобных действий.

Bloomberg отмечает, что заявления Трампа о возможном применении военной силы для достижения целей по захвату новых территорий стали самым тревожным сигналом для евросоюзников за последнее время. Хотя впоследствии американский лидер заявил, что не намерен использовать военный сценарий, сам факт подобных высказываний серьезно подорвал доверие евростран к Вашингтону и заставил их задуматься о ранее немыслимых вариантах развития событий.

К слову, ранее Калас пожаловалась на проблемы из-за России.