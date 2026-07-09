Самойлова показала роскошное тело в откровенном наряде – горячее фото

Самойлова показала роскошное тело в откровенном наряде – горячее фото
Оксана Самойлова. Фото: соцсети
После развода звезда регулярно балует поклонников пикантными фотографиями

Многодетная мать Оксана Самойлова вновь заставила поклонников обсуждать свое тело. После развода с Джиганом звезда переживает вторую юность: она с завидной регулярностью публикует смелые кадры, демонстрируя стройную фигуру, подтянутое тело и безупречные формы.

Самойлова снова поделилась откровенным снимком, который мгновенно привлек внимание подписчиков. Многие отметили, что бизнесвумен выглядит роскошно и может дать фору девушкам гораздо моложе ее. Особенно бурно на подобные публикации традиционно реагирует мужская аудитория, которая опять засыпала звезду комплиментами.

Фото: соцсети

Поклонники заметили, что после расставания с Джиганом Оксана стала уделять себе еще больше внимания. В социальных сетях регулярно появляются фотографии, на которых она демонстрирует отличную физическую форму, стильные и весьма горячие образы.

Несмотря на наличие четверых детей и плотный рабочий график, Самойлова продолжает поддерживать спортивную фигуру. Сейчас Оксана выглядит особенно эффектно и, судя по всему, переживает один из самых ярких периодов своей жизни.

Ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Алены Апиной.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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