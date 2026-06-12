Алена Апина похвасталась похудением на 14 килограммов

Алена Апина похвасталась похудением на 14 килограммов
Алена Апина. Фото: соцсети
Звезда выглядит великолепно

Алена Апина привлекла внимание фанатов после публикации эффектных снимков в облегающем концертном костюме с глубоким декольте. Поклонники сразу заметили сильно изменившуюся фигуру артистки.

Фотографии были сделаны во время примерки нового сценического наряда, подготовленного для предстоящих выступлений. В комментариях многие отметили стройный силуэт певицы и ее роскошный внешний вид.

Ранее любимица публики рассказывала, что сумела избавиться от 14 килограммов. Добиться такого результата ей помогли интенсивные тренировки, танцы и многочасовые репетиции, которые помогли вернуть осиную талию.

Фото: соцсети

Исполнительница также не скрывала, что обращалась за помощью к пластическим хирургам. Возрастные изменения тела начали ее раздражать, поэтому она решилась на коррекцию фигуры. После преображения певица неоднократно заявляла, что довольна своей внешностью и теперь с удовольствием подчеркивает женственные формы.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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