Зверски убит популярный актер Джеймс Хэнди

Звезда погиб от рук близкого человека

Жуткое убийство потрясло жителей Лос-Анджелеса. Звезда американского кино Джеймс Хэнди погиб от ножевого ранения после семейного конфликта. Судя по предварительной информации, виновником трагедии является человек, которого артист долгие годы считал членом своей семьи.

Кровавый инцидент произошел в районе Тарзана, где 81-летний актер проживал вместе со своей спутницей и ее взрослым сыном Майклом Гледхиллом. По предварительным данным, между мужчинами вспыхнула ссора, которая стремительно переросла в кровавую развязку. Во время конфликта звезда получил смертельное ранение в область груди прямо возле дома.

После случившегося подозреваемый сам связался с экстренными службами и сообщил об убийстве. Во время разговора он произнес странную фразу: "Я – сын человеческий, я только что убил человека греха".

Когда полицейские прибыли по вызову, знаменитость находился во дворе без сознания. Медики пытались его реанимировать, однако полученная травма оказалась слишком тяжелой. Спустя некоторое время мужчина скончался в медучреждении.

По информации следствия, после нападения Гледхилл некоторое время находился неподалеку от места происшествия, а затем сам подошел к правоохранителям и признался, что именно он нанес роковой удар. Сейчас он находится под стражей, суд установил залог в размере двух миллионов долларов.

Покойная звезда посвятил кинематографу несколько десятилетий. Зрители могли видеть его в фильмах "Логан" и "Топ Ган: Мэверик", а также в многочисленных телевизионных проектах. Обстоятельства преступления продолжают выясняться, следователи пытаются установить, что привело к столь страшной развязке.

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