Черная полоса закончится: кого из зодиака ждет прорыв после 29 июля

Астрологи знают, кому повезет

После 29 июля у трех знаков зодиака начинается особенный период. Одним удастся закрыть болезненную страницу жизни, другим представится шанс серьезно улучшить финансовое положение.

Близнецы

После 29 июля Близнецы почувствуют прилив сил и желание полностью изменить привычный образ жизни. Это удачное время, чтобы отказаться от вредной привычки, начать заниматься спортом или пересмотреть свое питание. Уже к середине августа вы заметите, что стали энергичнее, спокойнее и увереннее в собственных силах.

Рак

Ракам звезды советуют уделить больше внимания домашним питомцам или просто чаще проводить время с животными. Такое общение поможет снять накопившееся напряжение и восстановить эмоциональное равновесие. Кроме того, после 29 июля появится возможность получить прибыль или выгодное предложение, которое заметно укрепит ваше финансовое положение.

Козерог

Козерогов ждет приятный сюрприз, связанный с человеком, которого они давно не видели. Неожиданная встреча вскружит голову. Это также благоприятный период для крупных покупок, ремонта, оформления недвижимости или решения давно откладывавшихся бытовых вопросов.