Собчак объяснила, что мешает ей снова стать матерью

Знаменитость не может решиться на еще одного малыша

Ксения Собчак откровенно рассказала, почему в ее семействе пока не планируют пополнение. Звезда соцсетей призналась, что вопрос рождения еще одного малыша остается для нее непростым – решиться на этот шаг ей мешают глубокие внутренние переживания.

Об этом звезда рассказала в шоу "Что о тебе думают", где отвечала на вопросы блогера Иды Галич. Во время беседы речь зашла о том, почему они с любимым супругом Константином Богомоловым не спешат становиться родителями еще раз.

Знаменитость объяснила, что однозначного ответа на этот вопрос у нее нет, однако призналась, что сама мысль о втором ребенке вызывает у нее серьезные психологические сомнения.

Сейчас дива воспитывает девятилетнего сына Платона, который родился в браке с актером Максимом Виторганом. Их отношения завершились весной 2019 года, однако, как отметила телеведущая, развод удалось пережить без тяжелых последствий для наследника.

Собчак подчеркнула, что они с бывшим супругом сознательно не втягивали сына в личные конфликты и не использовали его в своих разногласиях. Знаменитость уверена, что такой подход помог сохранить нормальные отношения после расставания и уберечь Платона от лишнего стресса. Сейчас мальчик носит двойную фамилию – Виторган-Собчак.