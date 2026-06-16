Уилкерсон указал на отсутствие у ЕС шансов на победу в случае конфликта с РФ

"Будет ли война?" На Западе признали неприятную правду о России
Фото: pxhere.com
Многие зарубежные эксперты сильно обеспокоены

Европейская элита продолжает педалировать тему противостояния с Россией, однако в случае реального столкновения шансов на успех у евростран практически нет. Такое мнение высказал отставной американский полковник Лоуренс Уилкерсон.

Эксперт заявил, что ситуация вокруг украинского государства продолжает развиваться по максимально тревожному сценарию и подталкивает международное сообщество к крайне опасной черте. Главным вопросом остается то, удастся ли избежать дальнейшего обострения, чтобы не допустить катастрофических последствий.

"Будет ли война между Европой и Россией? <…> Я надеюсь, что урегулирование произойдет не через ядерную войну", – сказал аналитик.

Спец обратил внимание, что европейцы сегодня не располагают ресурсами, которые позволили бы им на равных противостоять Москве в случае прямого конфликта. Он подчеркнул, что европейским политикам следует проявлять осторожность и не допускать агрессивных шагов в отношении Москвы.

Аналитик добавил, что главным фактором остается соотношение стратегических возможностей сторон потенциального конфликта. Он напомнил, что евространы располагают весьма ограниченным ядерным арсеналом, а вот РФ обладает крупнейшим ядерным потенциалом в мире. Это является серьезным фактором, который нельзя игнорировать при оценке возможного развития событий, резюмировал отставной военный.

Ранее другой аналитик заявил, что в Европе начался бунт из-за России.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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