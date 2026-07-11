Наташа Королева раскрыла простой утренний ритуал для красоты

Наташа Королева раскрыла простой утренний ритуал для красоты
Наташа Королева. Фото: соцсети
Знаменитость выглядит превосходно

Популярная российская исполнительница Наташа Королева рассказала, какие ежедневные привычки помогают ей сохранять хорошую форму и ухоженный внешний вид. Знаменитость не прибегает к сложным процедурам, а делает ставку на простые ритуалы, которые стали частью ее повседневной жизни.

53-летняя исполнительница сообщила, что каждое утро протирает лицо кубиком льда. По ее словам, такая процедура помогает коже быстрее проснуться и поддерживает ее в тонусе. Вечером, если позволяет график, звезда принимает ванну с содой, считая, что это помогает организму расслабиться и избавиться от всего лишнего.

Знаменитость также откровенно рассказала о похудении. Она сообщила, что смогла избавиться от пяти лишних килограммов с помощью специального препарата, однако подчеркнула, что главным результатом стало изменение отношения к еде. Новые пищевые привычки помогли ей сохранить достигнутый эффект. Она объяснила, что после изменения рациона исчезает желание постоянно есть вредную пищу – правильное питание становится естественной частью жизни.

Источник: ТВ Mail ✓ Надежный источник
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