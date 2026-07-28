Apple снова обошла Nvidia: рынок испугался цены искусственного интеллекта

Apple вновь вернула звание самой дорогой компании мира, пока инвесторы начали сомневаться в цене искусственного интеллекта и финансовых планах Nvidia.

Еще недавно казалось, что самая дорогая компания мира должна обязательно находиться в центре революции искусственного интеллекта.

Инвесторы покупали акции производителей процессоров, памяти и серверного оборудования, будто перед ними открывался рынок без видимых границ. Чем больше денег технологические корпорации обещали потратить на вычислительные центры, тем выше поднимались их котировки.

Главным символом этой эпохи стала Nvidia.

Компания продавала ускорители, необходимые практически каждому крупному разработчику искусственного интеллекта, и превратилась из производителя видеокарт в важнейшего поставщика инфраструктуры новой экономики.

Но 27 июля рынок сделал неожиданный выбор.

Акции Nvidia упали примерно на 5%, а ее капитализация сократилась до $4,79 трлн. Бумаги Apple, напротив, прибавили около 1%, подняв стоимость производителя iPhone почти до $5 трлн.

Apple снова стала самой дорогой публичной компанией мира.

Эта перестановка оказалась важна не только из-за размеров двух корпораций. Она показала изменение настроения инвесторов: рынок впервые за долгое время начал больше ценить осторожность Apple, чем агрессивные обещания индустрии искусственного интеллекта.

Пять процентов, которые изменили первое место

Для большинства компаний падение акций на 5% означает неприятный, но обычный торговый день.

В случае Nvidia движение такой величины уничтожает сотни миллиардов долларов рыночной стоимости.

В понедельник котировки производителя ускорителей опустились до $196,51. Капитализация компании сократилась приблизительно на четверть триллиона долларов и оказалась ниже стоимости Apple.

Apple завершила торги по цене $336,91 за акцию. Ее рыночная стоимость достигла примерно $4,96 трлн.

Разница между компаниями составила около $170 млрд – сумма, превышающая капитализацию многих известных международных корпораций.

При этом перестановка на вершине рейтинга не стала полной неожиданностью.

Apple уже ненадолго обходила Nvidia в середине июля, когда инвесторы начали продавать акции производителей полупроводников. Однако тогда разрыв между компаниями оставался минимальным.

Новое падение Nvidia сделало лидерство Apple значительно более заметным.

Nvidia перестала быть безусловной ставкой

В течение нескольких лет акции Nvidia воспринимались рынком почти как обязательный актив для участия в развитии искусственного интеллекта.

Microsoft, Meta, Amazon, Google, OpenAI и другие компании строили огромные вычислительные центры, заполняя их графическими ускорителями Nvidia.

Каждый новый проект означал дополнительные продажи процессоров. Каждое увеличение расходов технологических гигантов становилось аргументом для дальнейшего роста котировок.

Компания обладала редким положением.

Разработчики моделей конкурировали друг с другом, но почти все покупали оборудование у одного поставщика. Nvidia зарабатывала независимо от того, какая лаборатория первой создаст следующий прорывной продукт.

Однако такая модель зависит от сохранения одного фундаментального убеждения: расходы на искусственный интеллект должны продолжать расти.

Теперь инвесторы начали задавать вопрос, который долго откладывали.

Сколько еще денег потребуется вложить в вычислительную инфраструктуру и когда эти расходы начнут приносить сопоставимую прибыль?

Гарантия на $250 млрд испугала рынок

Непосредственным поводом для новой волны продаж стало сообщение о переговорах между Nvidia и OpenAI.

По имеющимся данным, производитель процессоров рассматривает возможность предоставить финансовую гарантию примерно на $250 млрд для крупного проекта центра обработки данных в штате Огайо.

Гарантия должна помочь OpenAI привлечь заемные средства на более выгодных условиях.

Компания остается частной, не имеет инвестиционного кредитного рейтинга и нуждается в огромном количестве вычислительных мощностей. Поддержка Nvidia способна убедить банки и других кредиторов, что проект получит необходимое финансирование.

Но инвесторы увидели в этой конструкции опасную зависимость.

Nvidia продает OpenAI процессоры. OpenAI требуется все больше денег для покупки оборудования и аренды вычислительных центров. Теперь поставщик чипов может дополнительно гарантировать финансирование своего крупнейшего клиента.

Получается замкнутый круг.

Nvidia помогает OpenAI получить средства, OpenAI тратит их на инфраструктуру и процессоры Nvidia, а новые заказы поддерживают выручку производителя ускорителей.

Пока спрос на искусственный интеллект растет, такая система способна приносить выгоду всем участникам.

Но если доходы OpenAI окажутся ниже ожиданий или рынок замедлится, Nvidia может столкнуться не только с сокращением продаж, но и с финансовыми обязательствами клиента.

Рынок увидел круговое финансирование

Технологическая индустрия все чаще напоминает экономику, в которой одни и те же компании одновременно выступают поставщиками, инвесторами, кредиторами и клиентами друг друга.

Производитель процессоров вкладывает деньги в разработчика моделей. Облачная корпорация финансирует лабораторию искусственного интеллекта, которая затем арендует у нее вычислительные мощности. Инфраструктурная компания предоставляет оборудование стартапу, получая взамен долю в его капитале.

Такие сделки ускоряют развитие отрасли.

Молодые компании получают доступ к ресурсам, которые иначе не смогли бы оплатить. Поставщики оборудования обеспечивают себе крупные долгосрочные заказы. Инвесторы видят рост продаж и продолжают вкладывать деньги.

Проблема возникает, когда невозможно понять, какая часть спроса является независимой и экономически устойчивой.

Если клиент покупает оборудование на деньги, полученные от самого поставщика, его заказ еще не доказывает существование прибыльного рынка.

Он лишь показывает, что поставщик готов финансировать дальнейшее расширение.

Именно поэтому сообщение о возможной гарантии Nvidia вызвало такую нервную реакцию.

Инвесторы испугались, что компания начинает брать на себя риски всей инфраструктурной гонки, а не только продавать оборудование ее участникам.

Гигантский центр требует гигантской веры

Проект OpenAI в Огайо должен стать одним из крупнейших вычислительных комплексов в истории.

Его предполагаемая мощность может достигнуть 10 гигаватт – показателя, сопоставимого с энергопотреблением крупного города или небольшой страны.

Общая стоимость объекта, по оценкам, способна превысить $500 млрд.

Даже для крупнейших технологических компаний такая сумма выглядит чрезвычайной.

Строительство потребует не только десятков тысяч процессоров. Необходимо создать энергетическую инфраструктуру, линии передачи, системы охлаждения, серверные здания, сети связи и резервные источники питания.

Проект будет реализовываться годами.

За это время могут измениться архитектуры моделей, стоимость вычислений, правила регулирования и само понимание того, сколько ресурсов требуется для развития искусственного интеллекта.

Сегодня индустрия исходит из того, что более крупные центры и большее количество процессоров приведут к появлению более совершенных систем.

Но рынок начал сомневаться, можно ли бесконечно увеличивать расходы, не доказывая сопоставимый рост доходов.

Китай снова напомнил о DeepSeek

Тревога вокруг Nvidia возникла не только из-за финансовых планов OpenAI.

Ранее в июле новый удар по производителям полупроводников нанесла китайская компания Moonshot AI, представившая модель Kimi K3.

Разработчики заявили, что система способна конкурировать с ведущими американскими моделями, используя более эффективные методы обучения и обработки данных.

Инвесторы вспомнили первый эффект DeepSeek.

В начале 2025 года китайская лаборатория показала, что мощные модели можно создавать с меньшим количеством вычислительных ресурсов, чем предполагали многие участники рынка.

Тогда акции Nvidia и других производителей оборудования резко упали.

Причина была очевидна.

Если искусственный интеллект способен развиваться благодаря более эффективным алгоритмам, а не только благодаря покупке миллионов ускорителей, прогнозы бесконечного спроса на чипы становятся менее надежными.

Kimi K3 снова поставила перед рынком тот же вопрос.

Что окажется главным двигателем следующего этапа развития: увеличение количества оборудования или улучшение программных методов?

Расплачивается весь сектор процессоров

Продажи затронули не только Nvidia.

Инвесторы избавлялись от акций производителей процессоров, памяти и другого оборудования для центров обработки данных.

Биржевой фонд iShares Semiconductor ETF за месяц потерял около 14%. Фонд Roundhill Memory ETF, ориентированный на производителей памяти, упал примерно на 29%.

Под давление попали компании, которые еще недавно считались главными победителями искусственного интеллекта.

Рынок начал пересматривать оценки Micron, AMD, Samsung, SK Hynix и других производителей, связанных с инфраструктурой нейросетей.

Этот процесс не означает, что спрос на процессоры исчез.

Крупнейшие технологические компании продолжают строить центры обработки данных и заказывать оборудование на десятки миллиардов долларов.

Но инвесторы больше не готовы автоматически повышать стоимость любой компании, которая добавляет к презентации слова "искусственный интеллект".

После нескольких лет эйфории рынок начинает различать реальный спрос, государственную поддержку, взаимное финансирование и спекулятивное ожидание.

Apple выиграла благодаря прежней осторожности

Парадокс заключается в том, что Apple долго критиковали именно за недостаточную активность в области искусственного интеллекта.

Компания позже конкурентов представила собственную стратегию, сталкивалась с задержками при обновлении голосового помощника Siri и не объявляла о строительстве инфраструктуры стоимостью в сотни миллиардов долларов.

Инвесторы опасались, что производитель iPhone пропустит крупнейшую технологическую революцию со времен появления смартфонов.

Теперь эта осторожность превратилась в преимущество.

Apple не обязана доказывать экономическую эффективность гигантских вычислительных комплексов. Ее основной бизнес остается понятным: компания продает устройства, сервисы и подписки сотням миллионов покупателей.

У нее существует собственная экосистема, стабильный денежный поток и прямые отношения с потребителем.

Рынок начал переводить капитал из переполненной сделки на искусственном интеллекте в компании, чьи доходы меньше зависят от продолжения инфраструктурной гонки.

Apple оказалась одним из наиболее очевидных получателей такого движения.

Самое дорогое отставание в истории

Еще несколько месяцев назад осторожность Apple считалась доказательством ее слабости.

Компания отставала от Microsoft, Google, Meta и OpenAI в создании крупных моделей. Ее публичные демонстрации выглядели менее впечатляющими, а многие обещанные функции приходилось переносить.

Но отказ от чрезмерных расходов позволил Apple сохранить финансовую гибкость.

Она может покупать технологии, заключать партнерства и внедрять модели в устройства постепенно, не связывая собственное будущее с одним гигантским инфраструктурным проектом.

Компания также получает возможность наблюдать за ошибками конкурентов.

Если рынок перейдет от обучения огромных моделей к более компактным системам, работающим непосредственно на смартфонах и компьютерах, Apple окажется в сильном положении.

У нее уже есть собственные процессоры, операционные системы и миллиарды активных устройств.

Поэтому предполагаемое отставание в искусственном интеллекте может оказаться не только недостатком, но и дорогой формой ожидания.

Потребитель снова оказался важнее сервера

Возвращение Apple на первое место отражает более широкий поворот фондового рынка.

Инвесторы начали сокращать позиции в наиболее популярных технологических акциях и искать компании с устойчивым потребительским бизнесом.

Этот процесс называют ротацией.

Деньги не обязательно уходят из технологического сектора полностью. Они перемещаются из компаний, чья стоимость основана на ожидании далекой прибыли, в корпорации, которые уже сегодня получают стабильный доход.

Apple продает не обещание будущего центра обработки данных.

Она продает телефоны, компьютеры, часы, наушники, облачные хранилища и подписки. Искусственный интеллект может улучшить эти продукты, но их существование от него полностью не зависит.

Nvidia, напротив, оценивается исходя из предположения, что расходы на вычисления останутся чрезвычайно высокими в течение многих лет.

Когда вера в это предположение ослабевает, даже отличные финансовые результаты компании перестают гарантировать рост котировок.

Apple выросла на фоне слабости великой семерки

С начала 2026 года акции Apple прибавили почти 24%.

Для сравнения, рост Nvidia составил около 5%, а индекс S&P 500 увеличился примерно на 8%.

Другие участники так называемой великолепной семерки показали еще более слабые результаты.

Акции Tesla, Microsoft и Meta находились ниже уровней начала года.

Такое положение резко отличается от предыдущего периода, когда несколько крупнейших технологических компаний почти одновременно поднимали американский рынок.

Теперь инвесторы выбирают отдельных победителей и значительно внимательнее оценивают цену каждой истории роста.

Apple оказалась впереди не потому, что представила самый мощный искусственный интеллект.

Она выиграла благодаря сочетанию роста акций и падения главного конкурента.

Это лидерство родилось не из новой презентации в Купертино, а из изменения отношения Уолл-стрит к риску.

Nvidia по-прежнему зарабатывает больше всех на ИИ

Падение акций не отменяет исключительного положения Nvidia.

Компания остается крупнейшим поставщиком ускорителей для обучения и работы нейросетей. Ее процессоры используются ведущими облачными платформами, государственными проектами и научными центрами.

Конкуренты пытаются создавать собственные чипы, но экосистема программного обеспечения Nvidia продолжает удерживать разработчиков.

Падение на 5% также не превращает компанию в дешевый актив.

Ее капитализация по-прежнему приближается к $5 трлн, а стоимость превосходит размеры экономик большинства стран мира.

Рынок не отказался от Nvidia.

Он лишь впервые за долгое время потребовал доказать, что инфраструктурные расходы клиентов являются устойчивыми, а новые финансовые схемы не перекладывают слишком большой риск на производителя оборудования.

Компания должна показать, что может оставаться продавцом инструментов во время золотой лихорадки, не превращаясь одновременно в банк, страховую компанию и главного кредитора золотоискателей.

Пять триллионов не делают лидерство постоянным

Первое место в рейтинге самых дорогих компаний мира становится все менее устойчивым.

Разница между Apple и Nvidia может исчезнуть за один торговый день. Достаточно нескольких процентов движения котировок, чтобы компании снова поменялись позициями.

Поэтому нынешнее лидерство Apple не означает окончательной победы производителя iPhone над Nvidia.

Оно показывает, насколько разные ожидания заложены в стоимость двух корпораций.

От Apple рынок ждет стабильных продаж устройств, роста сервисов и постепенного внедрения искусственного интеллекта.

От Nvidia требуют продолжения исторического инвестиционного бума, сохранения технологического лидерства и способности финансировать все более дорогую инфраструктуру.

Первая компания должна не допустить резкого ухудшения привычного бизнеса.

Вторая обязана постоянно доказывать, что будущее будет еще масштабнее настоящего.

Чем выше становится цена акции, тем тяжелее выполнять это обещание.

Рынок начал считать стоимость будущего

Инвесторы не перестали верить в искусственный интеллект.

Они начали считать, сколько стоит эта вера.

Миллионы процессоров, электростанции, центры обработки данных и финансовые гарантии на сотни миллиардов долларов больше нельзя воспринимать только как признаки будущего роста.

Все это одновременно является расходами, долгами и источниками риска.

Nvidia стала символом периода, когда каждое новое вложение в искусственный интеллект повышало стоимость компаний.

Apple вернулась на первое место в момент, когда рынок начал задаваться вопросом, не стало ли этих вложений слишком много.

Возможно, через несколько дней Nvidia снова обойдет производителя iPhone. Возможно, новый контракт или сильный финансовый отчет вернет инвесторам прежний оптимизм.

Но перестановка уже показала изменение самой логики рынка.

Раньше наиболее дорогой компанией становился главный продавец оборудования для будущего.

Теперь первое место заняла корпорация, которую еще недавно обвиняли в том, что она входит в это будущее слишком медленно.