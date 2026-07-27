Вайкуле рухнула прямо на сцене в Юрмале

Вайкуле дико опозорилась на "шабаше" в Юрмале
Лайма Вайкуле. Кадр: YouTube
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Лайма Вайкуле оказалась в крайне неловкой ситуации и опозорилась прямо перед зрителями. Во время выступления на шоу в Юрмале звезда потеряла равновесие, упала прямо на сцене и лишь благодаря артистам подтанцовки избежала серьезного удара головой об пол.

Неприятный эпизод произошел на второй день фестиваля, который в народе называют не иначе как "шабаш иноагентов" – на это мероприятие регулярно слетаются бывшие любимцы российской публики, признанные иностранными агентами.

Исполняя песню на русском языке вместе с танцевальным коллективом, хозяйка фестиваля начала двигаться назад, не контролируя пространство позади себя. В какой-то момент артистка подвернула ногу, потеряла равновесие и рухнула на сцену, сильно ударившись спиной.

Находившиеся рядом участники подтанцовки успели подхватить диву, благодаря чему она не ударилась головой об пол. Несмотря на падение, выступление решили не прерывать, и уже через несколько мгновений концерт продолжился в обычном режиме.

Звезда выступает на фестивале не только как исполнительница, но и как его организатор. По некоторым данным, мероприятие может принести более 20 миллионов рублей чистой прибыли. Кроме того, местные власти выделили на проведение фестиваля грант и даром предоставили концертную площадку под шоу.

К слову, в гости к звезде приехала и Алла Пугачева. Недавно появились любопытные подробности о состоянии ее здоровья.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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